Islamisten : Sprecher: Taliban-Führer Achundsada in Afghanistan

Er galt als verschollen, doch jetzt soll er wieder in Afghanistan sein: Haibatullah Achundsada, Anführer der Taliban.

Ankara | Der bislang als verschollen geltende Taliban-Führer Haibatullah Achundsada befindet sich nach Angaben des Sprechers der Islamisten in Afghanistan. „Haibatullah Achundsada führt derzeit Gespräche in Kandahar“, sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Sonntagabend in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu der Türkei. ...

