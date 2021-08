Olympia-Skandal : Sprinterin Timanowskaja auf dem Weg nach Wien

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist aus Tokio abgereist. Ihr Fall wird das IOC aber weiter beschäftigen. Eine Disziplinarkommission soll Aufklärung bringen.

Tokio/Wien | Die belarussische Sportlerin Kristina Timanowskaja hat bei ihrer Abreise aus Tokio in letzter Minute ihre Pläne geändert. Statt nach Warschau ist die 24-jährige Sprinterin nach Wien geflogen, wie das österreichische Außenministerium am Mittwoch bestätigte. Dort wurde sie am Nachmittag am Flughafen Wien erwartet. Nach Angaben der russischen Nachr...

