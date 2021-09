Virginia : Statue von Südstaaten-General Lee in Richmond abgebaut

Robert E. Lee führte die Konföderierten im Bürgerkrieg der Südstaaten gegen die Nordstaaten. Lee wird von der rechten Szene in den USA als Held verklärt. In Virgina wurde eine Skulptur nun abgebaut.

Richmond | Eine umstrittene Statue des Südstaaten-Generals Robert E. Lee ist nach Rechtsstreitigkeiten in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Virginia abgebaut worden. Arbeiter entfernten am Mittwochmorgen (Ortszeit) die riesige Bronzestatue in Richmond von ihrem Sockel, wie auf Videos zu sehen war. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Virgini...

