EU-Gipfel : Steigende Energiepreise - Merkel will mehr „Markt“

Es ist das Topthema beim EU-Gipfel in Brüssel. Seit Monaten schnellen die Preise - besonders für Gas - in die Höhe. Was dagegen tun? Kanzlerin Angela Merkel spricht sich für marktwirtschaftliche Lösungen aus.

Bruxelles | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Diskussion um dramatisch angestiegene Energiepreise in der EU für marktwirtschaftliche Lösungen plädiert. „Ich denke, dass wir besonnen reagieren sollten“, sagte die Bundeskanzlerin beim EU-Gipfel in Brüssel. Deutschland werde den Markt „nicht vollkommen ausschalten“, sondern „für mehr Markt sorgen“, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.