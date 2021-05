Staatsoberhaupt : Bundespräsident Steinmeier bewirbt sich um zweite Amtszeit

Seit 2017 steht Frank-Walter Steinmeier an der Spitze des Staates. 2022 will er für eine zweite Amtzeit kandidieren. Bei Wirtschaft und Gewerkschaften stößt die Kandidatur schon mal auf Zustimmung.

Berlin | Neun Monate vor der nächsten Bundespräsidentenwahl hat Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier seine Kandidatur für weitere fünf Jahre im höchsten Staatsamt angekündigt. „Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen“, sagte der 65-Jährige am Freitag in Berlin. „Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleit...

