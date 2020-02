Budget für 2021 bis 2027 : Streit um EU-Haushalt dauert an: Schuld seien die "Sparsamen Vier"

Die ganze Nacht über wurde geredet und gerechnet. Doch die Prognosen für eine baldige Einigung sind düster.

von dpa

21. Februar 2020, 16:57 Uhr

Brüssel | Im Haushaltsstreit der Europäischen Union hat sich beim Brüsseler Sondergipfel am Freitag noch keine Einigung abgezeichnet. Doch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sieht Fortschritte. "Mein Eindruck ist, dass es jetzt Bewegung in die richtige Richtung gibt", sagte Kurz am Freitag beim EU-Sondergipfel in Brüssel. "Wir sind hier, um eine Lösung zu finden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das möglich ist."

Nun erwarte er einen neuen Vorschlag von EU-Ratschef Charles Michel für den Mehrjährigen Finanzrahmen der Jahre 2021 bis 2027. Dieser müsse dann studiert und diskutiert werden. "Und hoffentlich führt das am Ende des Tages zu einer Lösung." Kurz machte allerdings auch klar, dass es – selbst wenn es gut laufe – noch "einige Zeit" bis zu einer Einigung dauern dürfte.

Einzelgespräche zwischen den Staatschefs

Mehrere Staats- und Regierungschefs hatten sich zum Auftakt des zweiten Gipfeltags pessimistisch zu den Kompromisschancen beim milliardenschweren Haushaltsplan für die nächsten sieben Jahre geäußert. Hinter den Kulissen wurde weiter in Einzelgesprächen nach Lösungen gesucht. Die große Gesprächsrunde der 27 Staaten verschob sich immer weiter.





Es geht um den Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 und um mehr als eine Billion Euro, die unter anderem Millionen Landwirte, Kommunen, Unternehmen und Studenten zugute kommen, auch in Deutschland. Die EU-Staaten sind sich jedoch uneins sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Ausgaben. Eine Lösung ist besonders schwierig, weil nach dem Brexit die britischen Beiträge fehlen.

Merkel lehnte Michels Kompromiss ab

Ein Kompromissvorschlag von EU-Ratschef Charles Michel war am Donnerstag bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Gipfelteilnehmern auf Ablehnung gestoßen. Michel lotete dann die ganze Nacht über in Einzelgesprächen mit den 27 EU-Staaten Kompromisslinien aus – allerdings ohne erkennbare Bewegung.





Der Ratschef werde den Staats- und Regierungschefs zunächst keinen neuen Plan zur Lösung des Streits unterbreiten, hieß es. Man arbeite "nicht an einem veränderten Vorschlag", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitagmorgen aus Ratskreisen.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, es werde wahrscheinlich ein weiteres Gipfeltreffen im März nötig sein, um zu einem Kompromiss der 27 Mitgliedstaaten zu kommen. Ähnlich äußerte sich der rumänische Präsident Klaus Iohannis: "Die meisten von uns sind nicht sehr optimistisch." Auch die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin sagte: "Es sieht sehr schwierig aus."

Babis: Länder, die mehr einzahlen als einnehmen, sind schuld

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis gab den Nettozahlern, die mehr Geld in die EU einzahlen, als sie herausbekommen, die Schuld an der verfahrenen Lage. "Wenn diese Länder sich nicht bewegen, dann fliegen wir hoffentlich zurück heute."

Die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich waren mit einer harten Haltung in den Gipfel gegangen. Sie wollen nicht mehr als 1,0 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung einzahlen und pochen zudem auf Beitragsrabatte. Michel hat 1,074 vorgeschlagen. Auch Deutschland gehört zu den Nettozahlern, ging aber ein wenig kompromissbereiter als die sogenannten "Sparsamen Vier" in die Verhandlungen.





Besonders enttäuscht zeigte sich der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel, dessen Land ebenfalls zu den Nettozahlern zählt: "Ich habe keinen Bock jetzt, dass wir rechnen müssen, wieviel ich hier zahle, wieviel ich zurückzahlen soll", sagte er. "Ich bin bereit, mehr zu zahlen für dieses europäische Projekt." Die Verhandlungslage sehe nun "nicht ganz rosig aus", betonte er.

Schnappschuss: Merkel und Macron beim Mittagessen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron berieten am Freitagnachmittag mit Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wie Michels Sprecher mitteilte. Schon beim Mittagessen hatten Merkel und Macron zusammengesessen – mit ihnen am Tisch: die Ministerpräsidenten Sophie Wilmès (Belgien), Giuseppe Conte (Italien) und Xavier Bettel (Luxemburg), wie ein Schnappschuss von der Runde zeigte.





Macron will Subventionsvolumen für Bauern erhalten

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron stemmt sich gegen allzu strikte Beschränkungen des Budgets, weil er Einschnitte bei den Subventionen für seine Bauern abwenden will. Diesen Punkt hatte er am Donnerstag besonders betont. EU-Länder im Osten und Süden wollen aus demselben Grund ebenfalls einen höheren Gesamtrahmen. Sie bekommen besonders viel aus den Strukturhilfen zur Förderung armer Regionen, der sogenannten Kohäsionsfonds. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schrieb auf Twitter, für ihn seien Mittel für die Landwirtschaft sowie die Regionalförderung wichtig.

An diese Hilfen knüpft sich ein weitere Streitpunkt: Sie sollen künftig gekoppelt werden an die Rechtsstaatlichkeit in den Empfängerländern. Ratschef Michel hatte den dafür vorgesehenen Mechanismus etwas entschärft und war damit den potenziell betroffenen Ländern Polen und Ungarn entgegengekommen. Auch das traf bei Merkel auf Kritik. Selbst wenn sich die EU-Staaten einig werden, ist noch ein Kompromiss mit dem Europaparlament nötig. Das fordert viel mehr Geld – nämlich 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Parlamentspräsident David Sassoli hatte am Donnerstag erneut mit einem Veto gedroht und Michels Vorlage als inakzeptabel bezeichnet.

Orban fordert weitere Milliarden

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban forderte am Freitagnachmittag vor Journalisten im Namen der 17 wichtigsten Empfängerländer von EU-Hilfen einen deutlich höheren Haushaltsrahmen als zuletzt diskutiert.





Orban fordert einen Wert von 1,3 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung. Deutschland und andere Beitragszahler wollen dagegen nur 1,0 Prozent einzahlen. Zwischen diesen beiden Prozentzahlen liegen mehr als 300 Milliarden Euro. "Die Distanz zwischen 1,0 und 1,3 ist sehr groß", sagte Orban. "Ich glaube nicht, dass sie in einer Verhandlung heute Nachmittag überbrückt werden kann." Ein weiterer Gipfel werde "sehr wahrscheinlich" nötig.