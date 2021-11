Brexit : Streit um Fischerei-Lizenzen: Paris setzt Ultimatum aus

Kurz vor Ablauf einer von Paris gesetzten Frist einigen sich Frankreich und Großbritannien auf weitere Gespräche im Streit um Fischerei-Lizenzen. Wer hat nachgegeben?

Paris/London | Im Streit zwischen Paris und London um Fischerei-Lizenzen nach dem Brexit haben sich beide Seiten auf weitere Gespräche geeinigt. Eine Eskalation ist damit vorerst abgewendet. Wie Frankreichs Europaminister Clément Beaune am Montagabend per Twitter mitteilte, sollten von Frankreich angedrohte Strafmaßnahmen vorerst nicht wie geplant am Dienstag in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.