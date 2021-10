Wirtschaftskrise : Stromversorgung im Libanon dürfte sich weiter verschlechtern

Viele Libanesen leben in Armut und müssen bereits jetzt täglich stundenlang ohne Strom auskommen. Die Krise wird sich nach einer Entscheidung eines Elektrizitätsversorgers wohl noch verschlimmern.

Istanbul | Die Stromversorgung im krisengeplagten Libanon droht sich weiter zu verschlechtern. Der türkische Elektrizitätsversorger Karpowership kündigte am Freitag an, man werde beginnen, die Stromproduktion in zwei vor der libanesischen Küste schwimmenden Kraftwerken herunterzufahren. Die beiden Schiffe liefern laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.