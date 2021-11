Personen : Südafrikas ehemaliger Präsident de Klerk ist tot

Sein Reformkurs hatte das Ende der Apartheid in Südafrika eingeläutet und brachte ihm einen Friedensnobelpreis ein. Nun ist der ehemalige Präsident Südafrikas mit 85 Jahren gestorben.

Pretoria | Südafrikas ehemaliger Präsident und Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk ist tot. De Klerk, der 1989 mit einem radikalen Reformkurs die Abschaffung von Südafrikas rassistischem Apartheid-Regime einleitete, sei im Alter von 85 Jahren gestorben, teilte die FW de Klerk Stiftung am Donnerstag mit. Er sei am Donnerstagmorgen in seinem Haus ...

