Raketentest : Südkorea: Nordkorea feuert Kurzstreckenrakete ab

Bereits Mitte September hatte Nordkorea zwei Raketen getestet - eine Provokation für Südkorea. Nun ist erneut mindestens ein Geschoss in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden.

Seoul/New York | Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine Kurzstreckenrakete ins offene Meer abgefeuert. Die Rakete sei von der Provinz Chagang an der Grenze zu China abgeschossen worden und in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Unklar war demnach zunäch...

