Angst vor Wiedererstarken des IS : Merkel fordert "umgehende Beendigung" der türkischen Syrienoffensive

Bundeskanzlerin Merkel hat den türkischen Präsidenten Erdogan zum Stopp der Militäroffensive in Syrien aufgefordert.

13. Oktober 2019, 15:15 Uhr

Berlin | "Umgehend" sollte die Militäroperation der Türkei in Syrien beendet werden. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefordert. Ungeachtet berechtigter türkischer Sicherheitsinteressen drohe diese zur Vertreibung größerer Teile der lokalen Bevölkerung, zur Destabilisierung der Region und zum Wiedererstarken der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu führen.

Die Türkei hatte am Mittwoch mit Unterstützung arabisch-syrischer Rebellen eine lange geplante Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet beherrscht. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation. Die Offensive stieß in den vergangenen Tagen international auf breite Kritik.

Am Samstag hatte Außenminister Heiko Maas bereits bekanntgegeben, dass die Bundesregierung als Reaktion auf den türkischen Einmarsch in Nordsyrien die Rüstungsexporte an den Nato-Partner teilweise gestoppt hat.



Weitere Gesprächsthemen im Telefonat Merkels mit Erdogan seien die Lage in der syrischen Provinz Idlib und die türkischen Gaserkundungsbohrungen im östlichen Mittelmeer gewesen, berichtete die Regierungssprecherin.