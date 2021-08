Stellungnahme der Taliban : „Wir hegen keinen Groll“: Wie es in Afghanistan nun weitergehen soll

Ein Sprecher der Islamisten macht in einer ersten Pressekonferenz versöhnliche Ankündigungen. Gleichzeitig ernennt er die Scharia zum rechtlichen Rahmen – ein Regelwerk mit drakonischen Strafen.

Kabul | Zwei Tage nach ihrem Einmarsch in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die radikalislamischen Taliban das Ende des Krieges und eine allgemeine Amnestie verkündet. "Der Krieg ist zu Ende", und "jeder" sei begnadigt, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Kabul. Auf eine Frage nach dem Tod vieler unsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.