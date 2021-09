Übergangsregierung : Taliban ernennen Premier: Wer ist Mullah Mohammed Hassan Achund?

Die Taliban vermelden erste Namen ihrer Übergangsregierung. Afghanischer Premier wird demnach Mullah Mohammed Hassan Achund.

Kabul | Die militant-islamistischen Taliban haben einen Teil ihrer Übergangsregierung in Afghanistan bekanntgegeben. Demnach wird der wenig bekannte Mullah Mohammed Hassan Achund Premierminister, erklärte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid bei einer Pressekonferenz in Kabul am Dienstag. Mehr in Kürze. ...

