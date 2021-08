Afghanistan : Taliban im Präsidentenpalast in Kabul

Kabul war die letzte Großstadt in Afghanistan in den Händen der Regierung. Doch nun ist der Präsident geflohen. Wenige Stunden später stehen die Taliban im Präsidentenpalast.

Kabul | In einem rasanten Feldzug haben die Taliban innerhalb einer guten Woche ganz Afghanistan quasi komplett erobert. Präsident Aschraf Ghani floh am Sonntag aus dem Land. Nur wenige Stunden nach der Flucht des Präsidenten haben Kämpfer der militant-islamistischen Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen. Umgeben von Bewaffneten...

