Afghanistan : Taliban lehnen Verlängerung der Evakuierungsmission ab

Cpl. Davis Harris/U.S. Marine Corps via AP/dpa

Die G7-Staaten beraten, ob sie ihre Evakuierungsmission in Afghanistan verlängern. Doch von den Taliban kommt eine weitere Absage. Zudem soll nach dem Willen der Islamisten die massenhafte Ausreise von Afghanen aufhören.

Kabul/London | Parallel zu Beratungen der G7-Staats- und Regierungschefs über eine Verlängerung ihrer Evakuierungsmission in Afghanistan haben die Taliban den Druck auf die westliche Militärallianz erhöht. Einer Fortsetzung der Mission über die Frist am 31. August hinaus werde man nicht zustimmen, sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid in einer Pressekonfere...

