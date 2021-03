Neue Einreiseverordnung : Testpflicht für Reisende vor Abflug nach Deutschland doch erst ab Sonntag

Die Regierung plant eine neue Einreiseverordnung, die am 28. März in Kraft treten und zunächst bis Mai gelten soll.

Berlin | Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab diesem Sonntag um 0 Uhr gelten. Grund sei, dass Reisende und Fluggesellschaften sich darauf einstellen können, hieß es am Donnerstag aus dem Bundesgesundheitsministerium. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kabinett solle die neue Einreiseverordnung an die...

