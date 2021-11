Gipfel in Glasgow : Thunberg zu UN-Klimakonferenz: „Wandel kommt nicht von da drinnen“

Zweiter Tag der UN-Klimakonferenz: Greta Thunberg ist pessimistisch und spricht den Staatenlenkern die Führungsqualitäten ab. Die forderten beim Gipfel größere Anstrengungen gegen den Klimawandel.

Glascow | Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich pessimistisch zur UN-Klimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow geäußert. "Wandel kommt nicht von da drinnen", sagte sie außerhalb des Konferenzgeländes am Montag vor Demonstranten. Den teilnehmenden Politikern warf sie vor, nur so zu tun, als läge ihnen etwas an der Zukunft junger Menschen ode...

