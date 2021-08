Kommentar : Tod in Kabul: Wofür ließ US-Soldatin Nicole Gee ihr Leben?

Sgt. Isaiah Campbell / U.S. Marine Corps via AP/dpa

Sie ist für viele eine Heldin: Die US-Soldatin Nicole Gee beschützte ein afghanisches Baby am Kabuler Flughafen. Das Bild ging um die Welt. Wenig später stirbt sie selbst bei einem Anschlag. Bitter. Wofür ließ sie ihr Leben?

Berlin | Der Tod der US-Soldatin Nicole Gee wirft die Frage auf, die der US-Präsident Joe Biden gerne verdrängen will: War in Afghanistan alles umsonst? Das Schicksal der 23-Jährigen steht sinnbildlich für hunderttausende Veteranen in den USA und in Europa, die versucht haben, das Unmögliche möglich zu machen. Afghanistan gilt als Grab der Imperien ...

