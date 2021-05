Seit November im Corona-Lockdown : Sexarbeiter fordern: Macht die Bordelle wieder auf!

Trotz Inzidenzen unter 50 ist ein bundesweites Ende des Prostitutionsverbotes nicht Sicht. Sexarbeiterinnen fordern: Macht die Bordelle wieder auf! Berlin prescht zaghaft vor. Auch in Niedersachsen könnte sich etwas tun.

Berlin | Was erlaubt ist, und was nicht: Im letzten Sommer war in den meisten Bundesländern Prostitution unter strengen Auflagen wieder zugelassen. Dann kam die dritte Corona-Welle, und seit dem 2. November gilt ein bundesweites Puff-Verbot. Auch sexuelle Dienstleistungen in Hotels oder Wohnungen sind Tabu. Zu hoch sei die Ansteckungsgefahr beim käuflichen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.