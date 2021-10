Untersuchung : Trump behindert Ermittlung im Ausschuss zur Kapitol-Attacke

Der Kongressausschuss zur Untersuchung der Kapitol-Attacke hat weitere Vorladungen verschickt - und dies mit einer klaren Botschaft: Wir erwarten, dass „die Zeugen uneingeschränkt kooperieren“.

Washington | Der ehemalige US-Präsident Donald Trump versucht Medienberichten zufolge, frühere Vertraute an einer Aussage vor dem Kongressausschuss zur Untersuchung auf das US-Kapitol zu hindern. In einem Brief, der unter anderem dem Portal Politico und der „Washington Post“ vorlag, fordert ein Anwalt Trumps die Männer auf, nicht mit dem Ausschuss zu kooperiere...

