Androhung von Völkermord? : Trumps Plan B für schnellen Sieg in Afghanistan: Land auslöschen

US-Präsident Donald Trump fällt mal wieder mit drastischen Worten auf.

von Christian Ströhl

23. Juli 2019, 16:39 Uhr

Kabul/Washington | Bei einem Treffen mit dem pakistanischen Premierminister Khan hat er gesagt, er könne den Afghanistan-Krieg innerhalb von zehn Tagen gewinnen. "Ich möchte nur nicht zehn Millionen Menschen töten." Der afghanische Präsident Ghani erwartet nun eine Klarstellung.

Wenn wir einen Krieg in Afghanistan führen und gewinnen wollten, könnte ich diesen Krieg in einer Woche gewinnen. Ich möchte nur nicht zehn Millionen Menschen töten. US-Präsident Trump

Im Video ist die Aussage zu sehen:

Trump bedauerte allerdings, dass Afghanistan dann "von der Landkarte verschwinden" würde. Es ist eine Aussage, die für heftige Reaktionen gesorgt hat. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat von Trump eine "Klarstellung" zu dessen Bemerkung über eine mögliche "Auslöschung" Afghanistans gefordert.

Die Klarstellung solle auf diplomatischem Wege erfolgen, erklärte das Präsidialamt in Kabul. Ghani ist ohnehin erzürnt darüber, von den direkten Gesprächen zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban ausgeschlossen zu sein.

Aufruf zum Völkermord?

Die Bemerkungen Trumps riefen auch in den Online-Netzwerken in Afghanistan Entsetzen hervor. Trump bedrohe das afghanische Volk mit "Völkermord", schrieben einige Facebook-Nutzer. Viele zeigen sich schockiert.

Trumps Sonderbeauftragter für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, brach am Montag zu einer weiteren Mission in die Region auf. Khalilzad werde zunächst mit der Regierung in Kabul "die nächsten Schritte im Friedensprozess" erörtern, erklärte das US-Außenministerium. So solle eine Verhandlungsdelegation "identifiziert" werden, die an den Gesprächen teilnehmen könne. Die Taliban lehnen direkte Gespräche mit Ghani ab, den sie als Marionette Washingtons betrachten.

Antwort auf den 11. September

Die USA, die vor fast 18 Jahren in Afghanistan einmarschiert waren, wollen möglichst bald eine Friedensvereinbarung mit den Taliban erzielen. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien geben, dass Afghanistan nie mehr zum Rückzugsort für Extremisten wird, wie es vor dem 11. September 2001 der Fall war.

Mit Material von AFP