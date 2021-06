Infografik : Truppenabzug der Bundeswehr: Der Afghanistan-Einsatz in Zahlen

Die letzten in Afghanistan stationierten Soldaten sind am Mittwoch in Deutschland gelandet. Nach fast 20 Jahren endet eine Mission, an der zwischenzeitlich mehr als 5000 Bundeswehrkräfte gleichzeitig beteiligt waren.

Kabul/Berlin | Nach fast 20 Jahren ist der verlustreichste und teuerste Auslandseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr beendet. Am Dienstag (29. Juni) wurden die letzten verbliebenen deutschen Soldaten aus Afghanistan ausgeflogen, Mittwochnachmittag (30. Juni) landeten drei Transportflugzeuge der Luftwaffe auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf. Lesen ...

