COP26 : UN-Klimagipfel richtet Fokus auf Kampf gegen Erderhitzung

Die UN-Klimakonferenz beginnt, begleitet von Warnungen vor einer eskalierenden Klimakrise. Aber viele Staaten haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Können Proteste sie aufrütteln?

Glasgow | Zum Start der Weltklimakonferenz in Glasgow an diesem Sonntag fordern Klimaaktivisten deutlich mehr Tempo und Ehrgeiz im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe. Neubauer: „Rauben wissentlich Perspektiven“ Keine der reichen Industrienationen, auch Deutschland nicht, halte sich gerade an seine Zusagen zum Klimaschutz, sagte Luisa Neubauer von d...

