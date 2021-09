Konflikt in Tigray : US-Außenministerium „schwer besorgt“ über Gewalt in Tigray

Konflikt im Norden Äthiopiens bringt viel Gewalt und damit einhergehende Menschenrechtsverletzungen. US-Außenministerium verurteilt Vergehen gegen Zivilisten und fordert Waffenruhe.

Addis Abeba | Das US-Außenministerium hat erneut „schwere Besorgnis“ über den Konflikt im Norden Äthiopiens und damit einhergehende Menschenrechtsverletzungen geäußert. „Wir verurteilen all solche Vergehen gegen Zivilisten auf das Schärfste“, teilte Sprecher Ned Price am Freitag mit. Er forderte alle Konfliktparteien auf, sich an das Völkerrecht zu halten und ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.