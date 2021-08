Afghanistan-Konflikt : US-Geheimdienste rechnen mit baldigem Fall von Kabul

Die Taliban nehmen in Afghanistan seit dem Abzug internationaler Truppen scheinbar eine Stadt nach der anderen ein. Auch die Hauptstadt Kabul rückt immer näher - schneller als die USA erwartet haben.

Washington | Angesichts des schnellen Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan könnte die Hauptstadt Kabul nach einem Zeitungsbericht viel früher in die Hände der Aufständischen fallen als bisher von den USA angenommen. Der Zusammenbruch könnte in 30 bis 90 Tagen erfolgen, berichtet die „Washington Post“ unter Berufung auf nicht genannte Q...

