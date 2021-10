Coronavirus : US-Immunologe Fauci von Ausmaß der Pandemie überrascht

US-Immunologe Anthony Fauci ist für seine Verdienste um das US-Gesundheitswesen ausgezeichnet worden. Der 80-Jährige gab dabei zu, dass er nicht gedacht hätte, dass die Pandemie so schlimm wird.

New York | Der US-Immunologe und Präsidentenberater Anthony Fauci (80) ist eigenen Worten zufolge vom Ausmaß der Pandemie überrascht worden. Zwar habe er schon im Februar 2020 gewusst, dass da „viel Ärger“ bevorstehe, „aber es wurde noch schlimmer, als ich es je vorhergesagt hätte“, sagte Fauci am Dienstagabend bei einer Gala der New Yorker Historical Society...

