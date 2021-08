Dramatische Lage in Afghanistan : US-Militär greift IS-Ableger an – neuer Anschlag in Kabul befürchtet

US-Präsident Biden lässt seinen Worten Taten folgen: Kurz nach dem Terroranschlag am Flughafen von Kabul drohte er der IS mit Rache - keine 48 Stunden später schlägt das US-Militär zu. Die Lage weiter extrem gefährlich.

Kabul/Washington | Das US-Militär hat mit einem Vergeltungsangriff auf den tödlichen Terroranschlag in Kabul reagiert und einen örtlichen Ableger der Terrormiliz IS attackiert. Der unbemannte Luftschlag in der afghanischen Provinz Nangarhar habe "einem Planer" von Isis-K gegolten, teilte das US-Zentralkommando Centcom am Freitagabend (Ortszeit) mit. "Ersten Anzeichen zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.