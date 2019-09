Hardliner im Weißen Haus : US-Präsident Trump feuert seinen Sicherheitsberater John Bolton

Trump habe seinen Sicherheitsberater um seinen Rücktritt gebeten, twitterte der US-Präsident. Bolton widerspricht.

von afp und lod

10. September 2019, 18:16 Uhr

Washington | US-Präsident Donald Trump hat seinen Sicherheitsberater John Bolton entlassen. "Ich habe John Bolton letzte Nacht informiert, dass seine Dienste im Weißen Haus nicht länger gebraucht werden", schrieb der US-Präsident auf Twitter.





Trump begründete dies am Dienstag damit, dass er mit vielen Positionen Boltons nicht übereingestimmt habe. Er wolle kommende Woche einen Nachfolger für Bolton bekanntgeben.





Bolton, der seit dem Frühjahr 2018 als Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus diente, ist als außenpolitischer Hardliner bekannt. Laut US-Medienberichten soll er unter anderem von Anfang an gegen die US-Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban über eine Friedenslösung für Afghanistan gewesen sein. Trump hatte die Gespräche führen lassen, um einen US-Truppenabzug aus Afghanistan zu ermöglichen. Am vergangenen Wochenende brach der US-Präsident die Gespräche allerdings ab. Als Begründung nannte er einen Taliban-Anschlag in Kabul, bei dem auch ein US-Soldat getötet worden war. Bolton war auch für seine harten Positionen gegenüber dem Iran und Nordkorea bekannt.

Bolton widerspricht Trumps Darstellung von Entlassung

Bolton widersprach der Darstellung des US-Präsidenten zu seinem Rücktritt. Er schrieb am Dienstag auf Twitter, er habe am Montagabend angeboten, zurückzutreten. Trump habe daraufhin gesagt: "Lass uns morgen darüber sprechen."







Kurz vor dem Trump-Tweet am Mittag hatte das Weiße Haus noch mitgeteilt, Bolton werde in seiner Funktion als Nationaler Sicherheitsberater gemeinsam mit Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin vor die Presse treten.