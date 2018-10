Kostüme, Raumfahrt, Urnen und "Mia Ned!" : Zehn kuriose Fakten zur Landtagswahl 2018 in Bayern

Die Landtagswahl in Bayern steht kurz bevor. Abseits der politischen Geplänkel sorgt die Wahl für einige Kuriositäten.

von Christian Ströhl

11. Oktober 2018, 05:36 Uhr

München | Die Bayern sind schon ein spezielles Völkchen. Dort unten im Süden unserer Republik gibt es Generationen von Menschen, die noch nie von einer anderen Partei regiert wurden, außer der CSU. Das könnte sich am Wochenende erstmals ändern, wenn die Bayern zur Wahl aufgerufen sind. Dass die CSU deutlich an Stimmen verlieren wird, scheint bereits festzustehen. Die einen sehen die Schuld beim Ministerpräsidenten Söder selbst, der mit so manchem Wahlkampfauftritt für Belustigung sorgte. Die anderen sehen Innenminister Horst Seehofer in der Verantwortung, der auf Bundesebene durch die Große Koalition poltert. So sorgte die Landtagswahl bereits im Vorfeld für viele Schlagzeilen. Wir haben zehn kuriose Fakten zur Landtagswahl 2018 in Bayern zusammengetragen, die Sie so (vielleicht) noch nicht kannten.