Konflikte : Ukraine: EU droht Russland bei Angriff mit Vergeltung

Warum zieht Russland nahe der Ukraine Zehntausende Soldaten zusammen? Das kann im Westen bislang niemand beantworten. Die EU setzt jetzt auf eine Strategie, die sonst vor allem bei der Nato Thema ist.

Bruxelles | Die EU droht Russland für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine geschlossen mit Vergeltung. Bei ihrem Gipfel in Brüssel verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend eine entsprechende Erklärung. Darin heißt es, Russland müsse dringend die Spannungen entschärfen, die durch den Aufmarsch von Truppen an der Grenze zur Ukraine u...

