Schutz vor Covid-19 : Umfrage des Tages: Sollten nur noch Geimpfte ins Büro?

US-Techfirmen verlangen von ihren Mitarbeitern, dass sie sich gegen Corona impfen lassen. Finden Sie das berechtigt, oder übergriffig?

Hamburg | Kein Zutritt ohne Covid-19-Impfung: Google und Facebook erlauben ihren Mitarbeitern in den USA erst eine Rückkehr ins Büro, wenn sie geimpft sind. Das teilten die Unternehmen unabhängig voneinander am Mittwoch mit. Mehr zum Thema Nur noch Geimpfte dürfen ins Büro – ginge das in Deutschland? Corona-Impfung verweigert – kann der Arbeitgeber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.