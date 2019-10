"Komme nicht nur auf Facebook wieder" : FPÖ deaktiviert Facebook-Seite: Strache kündigt Klage an

Die FPÖ hat die Facebook-Seite ihres ehemaligen Parteichefs deaktiviert. Nun droht ein Rechtsstreit.

von dpa

19. Oktober 2019, 13:39 Uhr

Wien | Die einstige rechte Regierungspartei FPÖ in Österreich distanziert sich weiter von ihrem früheren Vorsitzenden Heinz-Christian Strache. Die Partei deaktivierte die offizielle Facebook-Seite des Politikers am Freitagabend kurz vor Mitternacht. "Der Aufforderung von Ex-Parteichef Strache, ihm die alleinigen Administratorenrechte zu übertragen, kann die FPÖ aus rechtlichen Gründen nicht nachkommen", teilte die Partei mit. Die Seite sei mit "Mitteln" der FPÖ aufgebaut worden und daher ihr "Eigentum", hieß es in der Erklärung.

"Ich komme nicht nur auf Facebook wieder"

Strache hatte zuvor vergeblich dagegen protestiert. Sein Anwalt Ben Irle kündigte am Samstag eine Klage an. Auf seiner privaten Facebook-Seite schrieb Strache: "Jedes Ende ist ein neuer Anfang, keine Sorge, ich komme nicht nur auf Facebook wieder." Strache hatte auf seinem offiziellen Facebook-Account mehr als 780 000 Fans. Unter Politikern hat nur ÖVP-Chef und Wahlsieger Sebastian Kurz mehr Anhänger.

Auch interessant: Heinz-Christian Strache – Vom rechten Star zum Problemfall der FPÖ



Strache ist unter anderem wegen der Ibiza-Affäre in Ungnade gefallen. Er hatte bei einem heimlich auf Video aufgenommenen Treffen mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte auf Ibizia Staatsaufträge im Gegenzug für Parteispenden in Aussicht gestellt.

An der Affäre zerbrach im Mai die Koalition mit der konservativen ÖVP. Bei der Wahl Ende September rutschten Straches Rechtspopulisten um mehr als zehn Prozentpunkte auf 16,2 Prozent der Stimmen ab. Zudem wird im Rahmen einer Spesenaffäre wegen Untreue gegen Strache ermittelt. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen.