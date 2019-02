Auf Instagram : Unbestätigte Berichte: Irans Außenminister Sarif verkündet Rücktritt

Sarif war eine treibende Kraft hinter dem Atomabkommen mit dem Iran von 2015 gewesen.

von dpa und afp

25. Februar 2019, 21:48 Uhr

Teheran | Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat nach Berichten mehrerer iranischer Medien vom Montagabend seinen Rücktritt verkündet. Das Außenministerium selbst bestätigte Sarifs Rücktritt zunächst nicht.

Die Nachrichtenagentur afp verwies auf einen Eintrag im Online-Netzwerk Instagram, in dem Sarif am Montagabend folgendes geschrieben haben soll: "Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben, und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit."

Sarif hatte auf iranischer Seite maßgebend das Atomabkommen mit den UN-Vetomächten und Deutschland ausgehandelt. Die Vereinbarung von 2015 sollte den Iran daran hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA haben sich inzwischen aus dem Abkommen wieder zurückgezogen und neue Sanktionen verhängt.