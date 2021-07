Prozess : Urteil im Prozess um Anschlagsserie in Waldkraiburg erwartet

Anschläge auf türkische Läden, Brandstiftung: Nach den Anschlägen von Waldkraiburg geht am Oberlandesgericht München der Terrorprozess gegen den mutmaßlichen Täter zu Ende.

München | Am Oberlandesgericht München wird am heute das Urteil im Prozess um eine Anschlagsserie im oberbayerischen Waldkraiburg erwartet. Die Bundesanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und sechs Monaten und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das beantragt sie in ihrem Schlussplädoyer vor dem Oberlandesgericht München...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.