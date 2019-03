Vizepräsidentin mit Gesprächen in Moskau : Venezuale-Krise: Russland will Sturz von Maduro verhindern

Russland äußerte Befürchtungen, dass "die USA ein Blutvergießen provozieren könnte".

von dpa

03. März 2019, 16:01 Uhr

Moskau | Russland will nach eigenen Angaben alles unternehmen, um einen Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro zu verhindern. "Wir haben große Angst, dass die USA ein Blutvergießen provozieren könnten, um einen Grund für einen Einmarsch in Venezuela zu finden", sagte die Vorsitzende des Föderationsrates in Moskau, Valentina Matwijenko, am Sonntag. "Aber wir werden alles tun, um dies zu verhindern." Welche Schritte Moskau konkret unternehmen könnte, sagte Matwijenko der Agentur Interfax zufolge nicht.

Russland: USA mischt sich in innere Angelegenheiten ein

Am Samstagabend hatte Außenminister Sergej Lawrow Drohungen der USA gegen die Staatsführung in dem ölreichen Land erneut scharf kritisiert. Washington mische in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates ein, erklärte Lawrow nach einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo. Aggressive Einflussnahme von außen und selbst "unter dem scheinheiligen Vorwand, humanitäre Hilfe zu leisten", hätten mit dem demokratischen Prozess nichts zu tun.

Maduro von China, Russland, Kuba und Co. unterstützt

In Venezuela tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Oppositionsführer Juan Guaidó wird von den USA, vielen lateinamerikanischen und europäischen Ländern unterstützt. Präsident Maduro hingegen kann auf China, Russland und seine Verbündeten Kuba, Bolivien und Nicaragua zählen. Am Wochenende führte die Vizepräsidentin von Venezuela, Delcy Rodríguez, Gespräche in Moskau.