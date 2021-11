Tarife : Verdi kündigt verstärkte Warnstreiks an Unikliniken an

Viele Krankenhäuser sind wegen Corona belastet bis zum Anschlag - und nun sollen Warnstreiks die Unikliniken treffen. Die Gewerkschaften wollen damit den Druck für mehr Geld in der Pflege erhöhen.

Potsdam | Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder will die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks an Universitätskliniken deutlich ausweiten. „Vor dem dritten Verhandlungstermin erwarten wir eine sehr breite Streikbeteiligung im Gesundheitswesen“, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ab Dienstag sind e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.