Klimaschützer : Verschiebung der Weltklimakonferenz gefordert

In rund zwei Monaten wollen die Vereinten Nationen in Glasgow bei einer Präsenzveranstaltung in großem Stil über das Klima beraten. Nun regt sich erheblicher Protest.

Glasgow | Klimaschutzorganisationen aus aller Welt haben eine Verschiebung der UN-Weltklimakonferenz gefordert, die im November im schottischen Glasgow stattfinden soll. Reisehürden, Corona-Infektionswellen und ein ungleicher Zugang zu Impfstoffen machten eine „sichere, inklusive und globale Klimakonferenz unmöglich“, erklärte das Climate Action Network, in ...

