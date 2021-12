Neue Ministerin : Verteidigungsministerin Lambrecht hat Amt angetreten

Mit der Befehls- und Kommandogewalt über mehr als 180.000 Männer und Frauen in der Bundeswehr erwartet die neue Bundesverteidigunsministerin Christine Lambrecht eine große Aufgabe.

Berlin | Die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat ihr Amt mit militärischen Ehren übernommen. Lambrecht wurde am Mittwoch auf dem Gelände ihres Ministeriums in Berlin empfangen. Sie löst damit Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt über die mehr als 180.000 Männer und Frauen in der Bundeswehr ab....

