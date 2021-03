Wie bedrohlich ist die Corona-Lage wirklich? : Merkel-Beraterin: „Sonne und Wetter könnten helfen, uns den Komplett-Lockdown zu ersparen“

Brauchen wir ganz schnell den Hammer-Lockdown, um zu viele Corona-Tote zu vermeiden?

Berlin | Seit dem Auftritt von Angela Merkel bei "Anne Will" ist darüber ein wütender Streit zwischen Bund und Ländern entbrannt. Wir haben bei führenden Experten nachgefragt, auch bei Kanzlerin-Beraterin Viola Priesemann. Fazit: Vieles spricht für härtere Maßnahmen. Es könnte aber auch ohne kollektives Einsperren klappen. Kritisch bleibt es so oder so - bi...

