Vor Abstimmung im EU-Parlament : Von der Leyen kündigt Rücktritt als Verteidigungsministerin an

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen will ungeachtet des Wahlausgangs zum Kommissionsvorsitz ihr Amt aufgeben.

von dpa

15. Juli 2019, 16:48 Uhr

Berlin | Ursula von der Leyen (CDU) will am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten. Das schrieb die Ministerin am Montag auf Twitter.

Mehr in Kürze