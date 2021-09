Corona-Pandemie : Booster-Infektion: Warum Drosten sich den Impfdurchbruch wünscht

Christian Drosten wünscht sich nach der Impfung eine Corona-Infektion. Warum der Virologe den Infekt für hilfreich hält, erklärt er im aktuellen NDR-Podcast „Corona-Update“.

Berlin | In seinem ersten NDR-Podcast nach der Sommerpause formuliert Charité-Virologe Christian Drosten einen verblüffenden Wunsch: Er wartet auf einen Impfdurchbruch. Booster-Immunisierung „Wie ich jetzt gerne immun werden will, ist: Ich will eine Impfimmunität haben und darauf aufsattelnd will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste allgemeine I...

