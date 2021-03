Kommentar : Was das Saarland will, muss auch Niedersachsen hinbekommen

Das Saarland will sich mit Tests aus dem Lockdown lösen. Ähnliches plant Niedersachsen. Ein Kommentar.

Schwerin | Was das Saarland vollmundig als Ausstieg aus dem Lockdown nach Ostern ankündigt, ist nichts anderes als das, was in Niedersachsen ebenfalls längst geplant ist: Wer shoppen oder in den Biergarten möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Auch der Besuch von Kulturveranstaltungen soll auf diesem Weg möglich werden. Während im kleinen Saarland ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.