Berichte über Enthauptungen : Nach Schießbefehl auf Demonstranten: Weitere Eskalation in Kasachstan

Bei den Unruhen in Kasachstan sind Demonstranten und Sicherheitskräfte getötet worden. Präsident Kassym-Jomart Tokajew fordert eine "komplette Auslöschung der Kämpfer". In der Nacht zu Samstag gab es weitere Ausschreitungen.

Almaty | Die Lage in der von Ausschreitungen schwer erschütterten Republik Kasachstan in Zentralasien bleibt unübersichtlich. Das Staatsfernsehen meldete in der Nacht zum Samstag, dass die Sicherheitskräfte in mehreren Städten des Landes weiter gegen Demonstranten vorgingen. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Einsätze konzentrierten sic...

