Internationaler Weltfrauentag : Deutsche Botschaften im Ausland zumeist noch unter männlicher Leitung

Nur wenige Frauen repräsentieren Deutschland als Botschafterinnen im Ausland. Doch ein Wandel zeichnet sich immerhin ab.

Osnabrück | „Zwanzig Prozent unserer Auslandsvertretungen werden von Frauen geleitet, darunter so wichtige Botschaften wie Washington, Tel Aviv und Tokyo oder auch Havanna, Nairobi und Kiew", heißt es in einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage unserer Redaktion anlässlich des Internationalen Weltfrauentages am 8. März. "Nach dem nächsten Versetzungst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.