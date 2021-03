Jugendliche im Lockdown : Mehr als ein Corona-Blues: Marie (14) versinkt in Traurigkeit

Marie ist 14 Jahre alt und will an manchen Tagen nicht mehr aufstehen. Warum auch, wenn es kein Ziel mehr gibt.

Berlin | Marie (Name von der Redaktion geändert) liegt an manchen Tagen einfach den ganzen Tag im Bett und ist traurig. Ihre Gedanken drehen sich im Kreis, sie hat keinen Antrieb für nichts. Seit Oktober, kurz vor dem zweiten Lockdown also, wurde es schlimmer. Die früher so fröhliche Teenagerin kommt nicht mehr zurecht. Ihre Familie beobachtet, dass sie sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.