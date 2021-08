Demonstrationen : Wieder Zehntausende bei Corona-Protesten in Frankreich

Die Proteste dauern an: Wieder demonstrieren in Frankreich Zehntausende gegen Impfpflicht und Corona-Pass. Stark war die Mobilisierung im Süden - dort gibt es besonders viele neue Fälle.

Nizza | In Frankreich haben das vierte Wochenende in Folge Zehntausende gegen Impfpass und verschärfte Corona-Regeln demonstriert. Kundgebungen gab es wieder in der Hauptstadt Paris, aber auch in zahlreichen anderen Städten. Nach Informationen des Radiosenders France Info nahmen im Süden in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur bis zu 37.000 Menschen an Pr...

