Demokraten wollen Änderung : Wird die US-Hauptstadt Washington der 51. Bundesstaat?

Die Bewohner der US-Hauptstadt haben im Kongress keine Stimme. Eine immer stärkere Bewegung will das ändern.

Washington | Sogar die Autokennzeichen sind in der US-Hauptstadt Washington ein Zeichen des Protests: "End Taxation without Representation" (in etwa: Schluss mit Besteuerung ohne Vertretung) stanzen die Behörden in Großbuchstaben auf die Nummernschilder. Die gut 700.000 Hauptstadtbewohner müssen Steuern zahlen, sind aber nicht stimmberechtigt im Kongress vertreten...

