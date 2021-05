Interview : Niedersachsen: Althusmann hält sich Hintertür für Berlin offen

Über die gescheiterte Landeskinder-Klausel, die neue Corona-Verordnung und seine politische Zukunft spricht Bernd Althusmann im Interview. Auch sagt der CDU-Politiker, was er von Schwarz-Grün hält.

Schwerin | Herr Althusmann, voraussichtlich ab Montag, 31. Mai, gilt wieder eine neue Corona-Verordnung in Niedersachsen. Dann greift auch der Stufenplan für weitere Lockerungen. Er lässt den Schulbesuch in voller Klassenstärke dann bis zu einer regionalen Inzidenz von 50 zu, in Nordrhein-Westfalen liegt die Inzidenz-Grenze für Schulbesuche ab dem 31. Mai bei 10...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.