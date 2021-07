Ausstieg aus der Kernenergie : Wohin mit dem Atommüll? Niedersachsen blickt in die Schweiz

Bis zum Jahr 2031 soll ein Standort für ein Atommüll-Endlager in Deutschland gefunden sein. Niedersachsen ist dabei längst nicht aus dem Rennen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) wirft einen Blick in die Schweiz.

von Lars Laue

14. Juli 2021, 12:00 Uhr

Schwerin | Gesucht wird: Der bestmögliche und sicherste Standort für ein unterirdisches Atommüll-Endlager in Deutschland, tief vergraben in einem Bergwerk. Dazu braucht es ein Gestein, dessen Barrierewirkung sich im Laufe von einer Million Jahre nicht verändert. Als geologische Formationen kommen Salz, Ton und kristallines Gestein wie Granit infrage. Kristallin, Granitgestein also, kommt in Deutschland vor allem in Bayern und Sachsen vor.

Glück gehabt? Mitnichten. In Niedersachsen herrschen schließlich Ton und Salz vor. Während völlig unklar ist, wo in Deutschland das Endlager entstehen wird, steht fest, dass bis Ende 2022 in Deutschland das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen, bis 2031 Klarheit über den Endlager-Standort herrschen und die Deponie für den radioaktiven Giftmüll bis 2050 fertiggestellt sein soll. Mit der Standortsuche ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) beauftragt. Das letzte Wort hat der Bundestag. Eine Bestandsaufnahme.

"Mir ist es ein großes Anliegen, dass dieser Prozess der Endlager- und Standortsuche ergebnisoffen und ohne Vorfestlegung auf eine Gesteinsschicht geführt wird." Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD)

Niedersachsens Umweltminister Lies erkundigt sich in der Schweiz

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ist in dieser Woche mit einer Delegation in die Schweiz gereist. Auf dem Programm stehen die Besichtigung des Felslabors Grimsel und des Felslabors Mont Terri. Das Felslabor Grimsel wurde 1983 als Untertagelabor im kristallinen Gestein zur Erforschung der sicheren Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle eröffnet. Das Felslabor Mont Terri ist eine internationale Forschungsplattform zur geologischen Tiefenlagerung in Tongesteinen. Das Labor wurde im Jahr 1995 eröffnet. „Von der Schweiz können wir viel lernen. Vor allem auch, wie sie es geschafft haben, das Standortauswahlverfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der betroffenen Kommunen zu organisieren und dabei einen transparenten Entscheidungsprozess zu garantieren", betont der SPD-Politiker und fügt hinzu: "Mir ist es ein großes Anliegen, dass dieser Prozess der Endlager- und Standortsuche ergebnisoffen und ohne Vorfestlegung auf eine Gesteinsschicht geführt wird. Alle Möglichkeiten und Varianten der Lagerung müssen ernsthaft und intensiv geprüft und abgewogen werden.“

Die Schweizer forschen bereits seit Jahren an sicheren und geeigneten Endlager-Möglichkeiten in Gestein. Die Schweiz-Tour von Umweltminister Lies schließt sich zwei vorangegangenen Reisen zum gleichen Thema nach Finnland im Jahr 2019 und Frankreich im Jahr 2020 an.

Was ist mit Gorleben?

Ursprünglich hatte Deutschland ein Endlager im niedersächsischen Gorleben geplant. Nach jahrzehntelangen Protesten hatte der Bund im Jahr 2017 schließlich aber ein bundesweites Verfahren gestartet und die Suche völlig neu aufgerollt. Der Salzstock schied dann bereits im vergangenen Jahr wegen geologischer Mängel aus der bundesweiten Suche aus. Ende September vorigen Jahres hatte die BGE gleichzeitig mitgeteilt, dass große Teile Deutschlands und eben auch Niedersachsens für ein Atomendlager nach geologischen Kriterien grundsätzlich geeignet sind.

Bayern und Sachsen lehnen Endlager bei sich grundsätzlich ab

So zeigt der im Herbst vorigen Jahres vorgestellte Bericht, dass in Deutschland mehr als 50 und in Niedersachsen sogar rund 90 Prozent der Flächen zu den geeigneten Regionen gehören. Dabei ist zu bedenken, dass es sich in Niedersachsen teils um überlappende Teilgebiete mit zusammengerechnet 41.507 Quadratkilometern handelt. Die Landesfläche beträgt 47.614 Quadratkilometer. Denkbar wären drei Varianten: Erstens Salzformationen wie in Gorleben oder der Asse. Solche gibt es auch im emsländischen Wahn oder im Bereich Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland). Zweitens Tongesteine, wie sie von der süddeutschen Schwäbischen Alb bekannt sind, die aber wahrscheinlich auch unter weiten Teilen Niedersachsens und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen liegen. Drittens Kristallin wie im finnischen Olkiluoto, wo sich Umweltminister Lies bereits vor einiger Zeit informiert hatte. Das kommt im Harz, aber vor allem in Bayern und Sachsen vor. Beide Länder lehnen Endlager bei sich aber grundsätzlich ab. Ehe einst die mittlerweile überholte Vor-Festlegung auf Gorleben erfolgte, waren in Niedersachsen die Salzstöcke Wahn im Emsland, Lutterloh im Kreis Celle und Lichtenhorst im Kreis Nienburg favorisiert worden.

Diese Regionen in Niedersachsen sind betroffen

In Niedersachsen sind 45 Landkreise und kreisfreie Städte von einem oder mehreren der 56 im Herbst durch die BGE ausgewiesenen Teilgebiete betroffen. Dies sind die Kreise Ammerland, Aurich, Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Emsland, Friesland, Gifhorn, Goslar, Göttingen, Grafschaft Bentheim, Hameln-Pyrmont, Harburg, Heidekreis, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Leer, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg, Northeim, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Peine, Region Hannover, Rotenburg, Schaumburg, Stade, Uelzen, Vechta, Verden, Wesermarsch, Wittmund und Wolfenbüttel. Die betroffenen Städte sind Braunschweig, Delmenhorst, Emden, Oldenburg, Osnabrück, Salzgitter, Wilhelmshaven und Wolfsburg.

1900 Castor-Behälter warten auf ein Endlager

Insgesamt warten laut Wolfram König, Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), 1900 Castor-Behälter auf ein Endlager. Sie stehen derzeit oberirdisch in 16 Zwischenlagern. Die Zwischenlager seien für 40 Jahre genehmigt. "Das ist keine Dauerlösung", meint König und fügt hinzu: "Beton, Wachmannschaften, Stacheldraht können nicht die Sicherheit ersetzen, die die Geologie dauerhaft bietet."



"Es ist für mich absolut unverständlich, dass sich einzelne Länder offensichtlich nach und nach verabschieden wollen. Bayern und Sachsen etwa. So wird das nicht laufen können." Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

Es gibt Streit zwischen den Ländern

Während Bayern den Ausschluss des Standorts Gorleben bemängelte, gab es bereits vorher aus Niedersachsen heftige Kritik an den Landesregierungen von Bayern und Sachsen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte mit großem Unverständnis auf die Haltung Bayerns und Sachsens bei der Suche nach einem atomaren Endlager reagiert. Es sei ein Erfolg, dass man sich auf eine weiße Landkarte ohne Vorfestlegung verständigt habe, sagte Weil. Dies sei eine nationale Aufgabe, der sich niemand entziehen dürfe. „Deshalb ist es für mich absolut unverständlich, dass sich einzelne Länder offensichtlich nach und nach verabschieden wollen. Bayern und Sachsen etwa. So wird das nicht laufen können.“ Niemand solle glauben, Niedersachsen sei das "Atomklo der Bundesrepublik Deutschland". Der scharfen Weil-Kritik an Bayern und Sachsen schloss sich auch BASE-Präsident Wolfram König an: „Ein solches Vorgehen ist in keiner Weise hilfreich. Wenn das Schule macht, dass einzelne Länder Gesteinsformationen ausschließen, die bei ihnen selbst existieren, dann konterkariert es das gesamte Verfahren.“

Rückholung aus der Asse könnte im Jahr 2033 beginnen

In dem maroden und stillzulegenden ehemaligen Bergwerk Asse bei Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel liegen in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Zuletzt hieß es, dass eine Rückholung 2033 starten könnte. Der gesetzliche Auftrag lautet, die Anlage unverzüglich stillzulegen. Dies soll nach Rückholung der radioaktiven Abfälle erfolgen. Mit der endgültigen Schließung der Schachtanlage wird allerdings frühestens 2050 gerechnet. Bis 1978 wurde unter dem Deckmantel der Forschung Atommüll in dem Bergwerk entsorgt. Erst 2008 erfuhr das Umweltministerium offiziell vom Eindringen von Wasser in das Salzbergwerk und der Gefahr einer radioaktiven Belastung der Umgebung. Das führte zum Plan, die Fässer nach vielen Jahrzehnten wieder an die Erdoberfläche zu holen.

Schacht Konrad (Eisenerz-Bergwerk)

Derzeit entsteht in Salzgitter das Endlager Konrad - das erste atomrechtlich genehmigte Endlager in Deutschland. Dort soll mit Ende der Bauphase ab 2027 die Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle beginnen. Der gesamte Einlagerungebetrieb im Schacht Konrad soll bis 2057 abgeschlossen sein. Für das ehemalige Eisenerzbergwerk liegt bereits seit 2002 die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines Endlagers vor. Nach dem Umbau sollen bis zu 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle dort eingelagert werden. Kritiker fordern aber seit langem einen sofortigen Baustopp.

