Afghanistan-Konflikt : Zeltstadt: Afghanen warten in Ramstein auf Weiterreise

Internationale Truppen sind aus Afghanistan abgerückt. Tausende Flüchtlinge harren auf einem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz bis zu ihrem Weiterflug aus. Ein Besuch.

Ramstein-Miesenbach | Wenn der Motorenlärm der US-Flugzeuge verebbt und der Geräuschpegel in Ramstein sinkt, ist erstaunlich, wie leise ein Camp mit etwa 15.000 Geflüchteten aus Afghanistan wirken kann. In Achter-Reihen stehen die khakifarbenen Armeezelte mit rundem Dach auf der US-Air Base in der Pfalz. Dazwischen spielen Kinder, Wäsche hängt über dem Zaun, der das Lag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.